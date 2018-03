Judeţul Galaţi a semnat o Declaraţie de Reunire cu Rep. Moldova

08:20

Pe 27 martie se împlinesc 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Din 2017, această zi a devenit, în urma deciziei Parlamentului de la București, sărbătoare națională. Legea prevede că Ziua Unirii Basarabiei cu România poate fi marcată de către autoritățile administrației publice centrale și locale, organizațiile neguvernamentale, muzee, reprezentanțele României în