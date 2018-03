Mai mulți oficiali europeni vor vizita Republica Moldova săptămâna viitoare

13:20

Preot: De ce nu trebuie să mănânci miel de Paște Mulți se întreabă dacă este bine ca de Paște să mănânce miel. Potrivit reprezentanților Bisericii ortodoxe române, mâncatul mielului are legătură cu Vechiul Testament și nu cu Noul Testament. De Sfintele Paști există obiceiul să se sacrifice miei. Paștele este o sărbătoare pe care o întâlnim atât la evrei, cât și la creștini. Pentru evrei Paștele semnifică trecerea din robia egipteană la libertate, în vreme ce pentru creștini, Paștele înseamnă trecerea de la moarte la viață. Pentru creștini, Sfintele Paști este tot o trecere, însă una de la moarte la viață. Prin Paști, noi nu comemoram eliberarea evreilor din Egipt, ci prăznuim moartea și Învierea lui Hristos, informează creștinortodox.ro. Profetul Isaia, vorbind despre patima Domnului spune: "că un miel spre junghiere s-a adus…" (Is. 53, 7). Deci, pentru creștini, Hristos devine Mielul care Se jertfește pentru mântuirea neamului omenesc. În Denia Prohodului se spune: "Coasta Ți-au împuns, mâinile Ți-au pironit, Stăpâne și cu rana Ta din coastă ai vindecat neînfrânarea mâinilor strămoșilor", scrie realitatea.net. Mielul jertfit și mâncat de evrei când serbau Paștele, era o prefigurare a Mielului lui Dumnezeu Care ridică păcatele lumii (Ieșirea 12, 46) și se oferă ca hrană pentru viață veșnică. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să serbăm Paștele într-o nouă perspectivă: "Iată Hristos, Paștele nostru, S-a jertfit pentru noi; să prăznuim, deci, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutății și al vicleșugului, ci cu azimile curăției și ale adevărului" (I Cor. 5, 7-8). Așadar, creștinii nu sunt datori să taie miei de Paște, ci sa depună tot efortul pentru a se împărtăși cu Trupul și Sângele lui Hristos în cadrul Sfintei Liturghii. „Nu este necesar să tăiem miel de Paşti. Ceea ce este grav este că oamenii, în loc să se pregătească ca în Noul Testament, se pregatesc ca în Vechiul Testament. În loc să postească, să se spove­deas­că şi în noaptea de Paşti să se împărtăşească, la ora actuală accentul a căzut pe masa din noaptea de Paşti, când oa­me­nii nu participă la slujbă şi deja din noap­tea de Paşti mănâncă mielul, spu­nând că este mielul pascal, dar care de fapt nu are nici o legătură cu mielul pascal. Dacă practica se face într-un mod serios, creş­ti­nesc, dacă oamenii participă la viaţa liturgică din postul mare, se spovedesc, se împărtăşesc, iar pentru Paşti pregătesc mielul ca pe o masă, nu e nimic rău. Dar nu este obligatoriu. Cu alte cuvinte, mie­lul de Paşti nu face parte nici din rân­duiala bisericească, nici din pregătirea duhovnicească de Paşti", a declarat Părintele Vasile Gavrilă, parohul Bisericii "Sfântul Nicolae-Paraclis Universitar". Sursă: realitatea.net