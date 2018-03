VIDEO // Împreună cu salubrizarea parcurilor, curților și străzilor, primăria vrea să asigure curățenia traseelor din capitală

17:20

Potrivit tradiției evreiești, în seara de Pesah are loc o cină festivă care se numește Seder. Ritualul este respectat cu strictețe.Pentru masa festivă se gătesc mai multe tipuri de bucate din carne, dar nu și crupe și pâine dospită, scrie prime.md.Dacă de pe masa creștinilor, nu lipsește pasca, atunci la evrei nelipsită este matza-ua.Ea se pune în trei straturi care semnifică statutul social al evreilor. Pâinea este separată prin veselă sau plicuri.Mâncarea se pune pe un platou special numit Keiara, aceasta poate fi de diferite forme și are șase compartimente.Se fac și rugăciuni, iar totul are loc după un anumit scenariu.Pesah este o sărbătoare la care participă toate generațiile din familie. Totul este gândit în așa fel încât copiii să nu se plictisească.Neapărat se beau patru pahare de vin. La masă toți se așează pe un scaun sau pernă moale într-o poziție relaxată. Acest fapt semnifică ieșirea din robie.