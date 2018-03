Ultima lună albastră din acest an va răsări astăzi pe cer. Fenomenul astronomic se aşteaptă a fi unul deosebit

Ultima lună albastră din acest an va răsări astăzi pe cer. Evenimentul astronomic are loc pentru a doua oară în acest an. Primul a putut fi admirat în 31 ianuarie, când fenomenul s-a produs concomitent cu super luna sângerie şi eclipsa de lună. Citește mai departe...

