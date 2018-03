Zimbru Chișinău a anunțat obiectivul pentru sezonul curent

09:00

Ungheniul are un nou viceprimar: Cine este Lilia Bernic Cu 14 voturi pro, Lilia Bernic, șefa Gării Internaționale din Ungheni, a fost aleasă viceprimar al municipiului la ședința din 30 martie. Dânsa va fi responsabilă de cel mai greu sector, cel de ține de gospodăria localității. "Aici e nevoie de un caracter puternic, așa cum este Lilia Bernic", a explicat primarul Alexandru Ambros, scrie expresul.md. Înainte de a pune la vot candidatura dânsei, primarul le-a cerut consilierilor să aibă încredere în el. "Dacă va fi un succes, ni-l vom asuma cu toții; dacă nu – îmi voi asuma eu eșecul", a spus dînsul. Lilia Bernic va ocupa fotoliul fostului viceprimar, Petru Langa, care a demisionat cu jumătate de an în urmă, după ce a câștigat concursul pentru funcția de director al Liceului "Mihai Eminerscu" din Ungheni. Reamintim că, anterior, a mai fost făcută o tentativă de a o alege pe Lilia Bernic viceprimar, dar la ședința precedentă nu a acumulat numărul necesar de voturi.