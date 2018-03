Horoscopul zilei: Află ce ți-au pregătit astrele pentru astăzi, 31 martie

12:30

Iata cele 5 lucruri care te fac fericit in functie de zodia in care te-ai nascut. Berbec Bocanci militaresti, ruj rosu, diamante, surplus de energie si… “sange de dragon” Semn de foc, Berbecul este unul dintre liderii zodiacului. Puternic, carismatic, reuseste sa-i insprire pe ceilalti. O femeie Berbec nu s-ar da niciodata in laturi de la a purta senzualul ruj rosu si combatantii bocanci militaresti la aceeasi tinuta. In ciuda personalitatii puternice, au entuziasmul unui copil si pornesc cu multa energie in orice proiect nou. Le plac lucrurile fine, scumpe, stralucitoare, precum diamantele, si energia si vitalitatea unui dragon. Le-ar placea sa fie un fel de Daenerys Targaryen. Taur Dulciuri, bai lungi, marea, puloverele confortabile si mancarea Taurul este deopotriva indulgent si incapatanat. Ii plac lucrurile fine, de aceea este foarte ambitios si va ajunge sa le aiba. Ii place sa se rasfete in cada, facand bai lungi, relaxante. In concedii va alege mai mult marea si va fi greu sa-l scoti din apa. Ii place mancarea buna, de aceea va invata sa gateasca de mic si isi va satisface singur toate poftele culinare. Gemeni Jocurile de cultura generala, topurile taiate, shopping-ul in perioada de reduceri, animalele de companie, negocierile Gemenii sunt persoane inteligente, insa nu ti-i imagina ca pe niste genii introvertite. Dimpotriva! Le place sa fie inconjurati de oameni, sa vorbeasca, sa le arate tuturor cat de multe stiu ei. Acesta este si motivul pentru care ies des in lume, merg la cumparaturi, doar doar se vor intalni cu cineva cunoscut cu care sa stea la o sueta. Sunt si foarte buni negociatori si vor trage mereu de pret, acolo unde se va putea acest lucru. Semne de Aer, Gemenii au sufletele mari, iubesc oamenii si animalele de companie deopotriva, scrie sfatulparintilor.ro.Rac Luna, filme triste, pijamale, karaoke bar, ghicitorile, ironia Racii sunt semne de Apa, conduse de Luna. Nu e de mirare ca sunt innebuniti dupa Luna. Sunt firi emotionale, empatice, rabdatoare. Insa se vor pierde repede cu firea in preajma unor persoane pe care le vor considera lipsite de inteligenta si nu vor conteni cu ironiile asupra lor. Le place sa se uite la filme triste, pentru a putea plange, spre a-si elibera energiile. Le place sa dramatizeze pentru a capta atentia celorlalti. Racii sunt mari amatori de ghicitori si cuvinte incrucisate. Leu Mic dejun in pat, Harry Potter, oglinzile mari, produsele de machiaj si razele soarelui Asa cum Berbecul se viseaza Daenerys Targaryen, Leul se crede Harry Potter. Cu o personalitate puternica, el vrea sa fie admirat din toate pozitiile, de aceea ii si plac oglinzile mari, in care sa se admire in toata splendoarea sa. Le place sa dramatizeze pentru a capta atentia, sunt tot timpul aranjati, iar daca te gandeai ca raza de soare le place ca filosofie, e total gresit. Leilor le plac razele de soare pentru ca ii pun in lumina, asemenea unui reflector indreptat spre vedete. Fecioara Jogging, planurile, cafeaua proaspata, cartile noi, pantalonii negri Zodia Fecioara este reprezentata de o zeitate, ceea ce nu e departe de personalitatea nativilor. Fecioarelor nu le place sa lase totul pe seama destinului. Ele analizeaza si actioneaza, fac lucrurile sa se intample. Vor sa aiba controlul asupra vietii lor de aceea au liste intregi cu planuri de actiune, minutios stabilite. Din cand in cand se rasfata cu o cafea buna, in timp ce citesc o carte noua. Fecioarele sunt firi practice, asa ca n-ar fi de mirare sa gasesti in sifonierul lor pantaloni sau colanti negri pe care sa-i asorteze la mai multe tinute, in functie de eveniment. Balanta Sa fie in pas cu moda, skinny jeans, trandafirii, increderea de sine, selfie-urile Balanta este semnul echilibrului, insa poate fi si ciudata, mai ales ca este singurul semn din zodiac ce nu reprezinta o persoana sau un animal. Nativii acestei zodii sunt foarte preocupati de echitate, au un spirit justitiar dezvoltat. Sunt firi sociabile si le place sa fie intotdeauna cu un pas inaintea tuturor. De aceea vor sti mereu ce se poarta, ce mai este la moda si se vor imbraca dupa ultimele trenduri. Scorpion Hainele negre, glumele morbide, unghiile perfecte, secretele bine pastrate, conversatiile in toiul noptii Scorpionii sunt firi destul de neintelese. Sunt persoane emotionale, ca majoritatea semnelor de Apa, foarte pasionale si misterioase. Isi ascund, insa, sentimentele in spatele unei masti de duritate. Le plac la nebunie glumele morbide si se dau in vant dupa secretele bine pastrate. Femeile in zodia Scorpion au intotdeauna manichiura facuta. Sagetator Tricourile cu desene, sa mearga pe motocicleta fara casca, sa cante, sa filosofeze,optimismul Daca Berbecul si Leul sunt razboinicii zodiacului, Sagetatorul este, de departe, filosoful zodiacului. El este un idealist convins, optimist incurabil. Daca ai un prieten care a memorat deja refrenul unui cantec inainte ca acesta sa se termine, cel mai probabil este Sagetator. Ii place viata, se bucura de fiecare secunda din ea. Se imbraca in tricouri cu desene sau cu mesaje filosofale. Ii place adrenalina asa ca il poti vedea deseori conducand motocicleta fara casca de protectie. Desi par naivi ca niste copii mici, sunt foarte inteligenti si cauta adevarul din toate lucrurile ce il inconjoara. Capricorn Esarfele, gadget-uri cu bateria plina, cititul ziarelor, respectul, realismul pragmatic Capricornii sunt firi foarte pragmatice si nu se odihnesc pana cand nu indeplinesc ceea ce au visat. Le place sa citeasca ziarele dimineata, sa se informeze atat pentru a sti ce se petrece, dar si pentru a-si mentine creierul in forma. Nu le place sa fie surprinsi de terminarea bateriei la gadget-uri, asa ca vor avea tot timpul la indemana dispozitive de incarcare sau baterii externe sau acumulatori de rezerva. Sunt firi muncitoare si le place sa fie respectati pentru acest lucru. Varsator Jocurile video, parul vopsit in toate culorile, sa bea totul cu paiul, multi-tasking si apa Varsatorii sunt ciudatii zodiacului. Sunt mandrii de ei insisi pana la exagerare. Ii poti vedea cu parul vopsit in culorile curcubeului, neaparat langa o apa. Le place sa faca mai multe lucruri deodata si se simt foarte bine sub presiune. Sa nu te surprinda faptul ca ii vei vedea band cafea cu paiul pentru ca le place foarte mult sa utilizeze paiul, indiferent ce beau. Cum spuneam, doar sunt ciudatii zodiacului. Pesti Coronitele de flori, animalele de plus, ploaia, sa nu poarte machiaj, sa cunoasca viitorul Pestii parca traiesc in doua lumi paralele. Pe de o parte vad partea plina a paharului, pe de o parte se concentreaza doar pe partile negative ale unei situatii. Invata destul de repede lectiile pe care le au de invatat. Femeile din aceasta zodie sunt incantate de coronitele de flori, de animalele de plus si adora zilele in care nu trebuie sa se machieze. Pestii sunt persoane intuitive si isi doresc foarte mult sa poata cunoaste viitorul.