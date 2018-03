31 martie – Marea curăţenie de primăvară la Chişinău. Programul zilei

14:40

O grupare criminală a introdus ilegal prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova mercur în valoare de 10 milioane lei. Substanțele chimice erau păstrate de către membrii grupării într-un depozit din municipiul Bălți, fiind comercializate diferitor persoane. În urma perchezițiilor efectuate astăzi, de către PCCOCS în comun cu ofițerii SIS, au fost ridicate aproximativ 20 de […]