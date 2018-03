Toată lumea invitată, astăzi, la MAREA CURĂȚENIE în Chișinău. Vezi unde să te apropii să iai mătura

13:30

Maia Sandu a anunțat că liderul PPDA, Andrei Năstase, este candidatul pe care îl susține PAS pentru Primăria Chișinăului. Anterior, președintele PAS susținea că va susține la alegerile locale și parlamentare exclusiv candidați care vor fi trecuți prin sita testului de integritate. Abordarea nu a fost, însă, aplicată în cazul lui Andrei Năstase. Portalul telegraph.md a realizat CV-ul politicianului, cunoscut ca apărătorul lui Victor Țopa, condamnat pentru atacuri raider în Moldova, dar și pentru deturnarea mișcării protestatare din 2015, pe care a folosit-o pentru lansare în politică și luptă pentru putere. Conform jurnaliștilor de la RISE, Andrei Năstase apare în spațiul public în calitate de procuror în procuratura controlată de regimul de guvernare cleptocrat din anii ’90 şi ulterior regimul comunist al lui Vladimir Voronin. La 22 august 1997 Andrei Năstase este angajat la Procuratura de transport din Chișinău. Inițial, ca ajutor-interimar, apoi ca ajutor al procurorului în transport. Procurorul Năstase este cel care se ocupă de dosarul ilegalităților de la compania de stat Air Moldova, în care era implicat oligarhul Victor Țopa, pe atunci apropiat al lui Vlad Plahotniuc. Năstase mușamalizează dosarul, în scurt timp Victor Țopa, cel pe care l-a anchetat procurorul Năstase îi devine naș de cununie, iar procurorul la 11 aprilie 2000 demisionează din procuratură, devenind juristul lui Țopa, iar apoi avocatul său licențiat. Procurorul Năstase devine angajatul și salariatul nașului său Victor Țopa, fapt pe care chiar el l-a recunoscut jurnaliștilor de la RISE. De notat că clanul Țopa figurează în mai multe investigații jurnalistice în calitate de beneficiar al atacurilor din anii ’90 la Întreprinderea de Stat Air Moldova și Banca de Economii. Deci, paradoxal, cel care se declară justițiar înflăcărat și aprig luptător cu oligarhia, este ruda și salariatul unui oligarh clasic, Victor Țopa. Andrei Năstase este el însuși un om foarte bogat, proprietar de imobile și mașini de lux în Moldova și peste hotare, proprietăți obținute din banii cu care a fost remunerat de angajatorii săi, obținuți la rândul lor pe căi tenebre. În declaraţia sa de venituri Năstase trece zece case, un apartament, 11 terenuri şi două maşini de lux! Mai mult, Andrei Năstase şi-a folosit propria mamă, pensionară, în operaţiuni de spălare a banilor proveniţi de la oligarhii Țopa. În continuare, clanul Țopa îl folosește pe Năstase nu doar în calitate de avocat în instanțe, dar cu ajutorul televiziunii Jurnal TV, lansate de Victor și Viorel Țopa la Chișinău în 2010 în contrapondere holdingului de presă al fostului lor partener, actualmente dușman, Vlad Plahotniuc, și pe post de marionetă politică. În anii 2015 – 2016 Andrei Năstase reușește să deturneze mișcarea protestatară care luase amploare la Chișinău. Printr-o colaborare voalată cu partenerul finanțatorilor săi Vlad Filat, recent implicat alături de Veaceslav Platon și Ilan Shor în devalizarea BEM, intrat în conflict cu Mihai Ghimpu și ulterior și cu Vlad Plahotniuc în Alianța pentru Integrare Europeană, Năstase deturnează valul protestatar și îl redirecționează geopolitic, alungând de la proteste unioniștii și organizând proteste comune împreună cu pro-rușii Igor Dodon și Renato Usatîi, contribuind în cel mai direct mod la creșterea imaginii și ratingului acestora. Paralel, prin campanii de denigrare și atacuri mediatice, Năstase reușește prin intermediul televiziunii nașului său să distrugă imaginea Partidului Liberal, partid cu doctrină unionistă, Pro-România și pro-NATO. Aceasta a dus la mai multe acuzații venite în direcția lui Andrei Năstase, că ar desfășura la Chișinău misiuni diversioniste orchestrate de serviciile speciale de la Moscova, îndeosebi după celebra „batistă pe țambal”, moratoriul propus de Năstase alături de pro-rușii Igor Dodon și Renato Usatîi în privința vectorului pro-european al Republicii Moldova. După un atac raider asupra mediului civic de la Chișinău, prostind și corupând câțiva activiști civici, Năstase creează o mișcare civică, Platforma Demnitate și Adevăr, pe care în toamna anului 2016 o confiscă și o transformă în partid politic, care din serviciul cetățeanului și societății ajunge în slujba exclusivă a clanului nașului său de cununie, oligarhul Victor Țopa. Ulterior, Andrei Năstase devine autorul inițiativei privind revenirea la alegerile directe ale președintelui și într-un final îi asigură în toamna anului 2016 pro-rusului Dodon venirea în funcția de președinte al Republicii Moldova. Astfel, Andrei Năstase se alege din partea lui Sergiu Mocanu, politician afiliat anterior și el clanului Țopa, cu porecla Prostul Satului, poreclă care a prins în spațiul public. Căzut dramatic în sondaje și preferințele moldovenilor, Năstase speră să revină acum în topul preferințelor moldovenilor, forțând în prag de alegeri locale în capitală și respectiv în fața parlamentarelor din toamnă susținerea Maiei Sandu, șantajând-o cu întoarcerea datoriei pentru susținerea acordată în alegerile prezidențiale din 2016. The post Maia Sandu s-a lepădat de integritate: îl susține la Primăria Chișinău pe Andrei Năstase, candidatul oligarhilor. Vezi CV-ul pe care acesta îl ascunde appeared first on Moldova 24.