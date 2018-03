Doi turiști, s-au trezit cu un ghepard în mașina lor (VIDEO)

22:30

Suzelle Poole are o poveste de viață incredibilă. Balerina, care locuiește în Dallas, Statele Unite, demonstrează că pasiunea ei pentru dans nu cunoaște limite. Are aproape 80 de ani, dar se mișcă pe scenă cu o grație de invidiat. Bătrîna face balet de la 7 ani. Dansează de 70 de ani, dar o face ca și cum ar fi prima zi. Tehnicile ei de dans le fac și pe cele mai tinere balerine s-o privească cu a