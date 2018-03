(foto, video) Ce baterii folosiți? Un ansamblu de dansatori din Sîngerei a adus tinerețe și energie pe scena de la Românii au Talent

17:45

Pe 31 martie 2018, Hospices of Hope Moldova organizează primul eveniment sportiv al anului: Turneul de Tenis de Masă Hospices of Hope Moldova. Hospices of Hope este o organizație internațională ce activează din 1992 pentru dezvoltarea și consolidarea serviciilor de îngrijire paliativă în regiunea de sud-est a Europei. Articolul 24 de echipe vor juca tenis de masă pentru o cauză caritabilă. Vezi cum poți participa la turneu apare prima dată în #diez.