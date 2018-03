Managerii Facebook ştiau riscurile presupuse de conectarea la reţea şi de expunerea de date personale, arată o notă internă

20:50

O familie siriană a fost aleasă în acest an pentru a purta o cruce de mari dimensiuni vineri seară spre Colosseum, în centrul Romei, un oraş plasat sub stricta supraveghere a Poliţiei italiene cu ocazia tradiţionalei procesiuni Via Crucis (Drumul Crucii), ce va fi condusă de papa Francisc, au anunţat reprezentanţii Vaticanului.