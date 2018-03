Moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale A PICAT

14:00

Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a avertizat, joi, că din cauza deteriorării relaţiilor ruso-americane ar putea izbucni un nou Război Rece şi a adăugat că ar trebui instituite mecanisme care să prevină escaladarea tensiunilor, informează site-ul agenţiei The Associated Press.Declaraţiile secretarului general al ONU au fost făcute în contextul în care administraţia Vladimir Putin a anunţat va lua măsuri simetrice de retorsiune împotriva tuturor ţărilor care au expulzat diplomaţi ruşi, în contextul crizei generate de atacul neurotoxic din Marea Britanie, scrie mediafax.ro.„În timpul Războiului Rece existau mecanisme de comunicare şi control pentru evitarea escaladării tensiunilor şi pentru a evita scăparea de sub control a acestora. Aceste mecanisme au fost eliminate”, a declarat Guterres.