Moțiunea simplă asupra politicii în domeniul sănătății, respinsă

Primarul general interimar al municipiului Chișinău, Silvia Radu, l-a eliberat din funcţie pe şeful Direcţiei sănătăţii, Mihai Moldovanu. Dispoziţia primarului general interimar, Silvia Radu, a fost emisă astăzi, 29 martie 2018. Funcţionarul a fost eliberat din funcţie pe motiv că nu a asigurat controlul necesar pentru buna activitate a instituţiilor medicale aflate în administrare, din cauza numeroaselor plângeri din partea pacienţilor şi pentru inacţiunile de a elimina deficienţele în activitatea organizaţiilor subordonate Direcţiei sănătăţii.