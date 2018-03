MAE al FR anunță măsuri de răspuns pentru expulzarea diplomaților săi

15:20

Noi retineri in dosarul de la Kemerovo. Proprietara mall-ului si sefa inspectiei de stat in constructie, incatusate: nu aveau autorizatie Noi retineri in dosarul pornit dupa incediul devastator de la centrul comercial din Kemerovo in urma caruia 64 de persoane au murit. Proprietara mall-ului si sefa inspectiei de stat in constructie au fost incatusate astazi de fortele de ordine. Oamenii legii au descins in aceasta dimineata in locuintele celor doua si urmeaza sa le inainteze invinuirea. Ancheta a stabilit ca Iulia Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial, avand responsabilitatea pentru asigura securitatatea in caz de incendiu, a fost informata in repetate randuri de catre subalterni despre defectiunile la sistemul de securitate. In ciuda acestui fapt, Bogdanova a fost preocupata sa inchirieze noi spatii comerciale, fara a rezolva problemele. Femeia va fi pusa sub acuzare pentru incalcarea cerintelor de siguranta impotriva incendiilor care au provocat moartea a doua sau mai multe persoane. Dupa gratii a ajuns in aceasta dimineata si sefa Inspectiei de stat in Constructie din Kemerovo. Comisia de ancheta a stabilit ca mall-ul a fost construit cu grave incalcari si ca proprietarii nici macar nu aveau autorizatie. De asemenea, functionara este acuzata de coruptie. Retinerile vin dupa ce ieri rudele victimelor incendiului au depus plangeri la procuratura in care afirma ca numarul mare al mortilor s-ar datora inactiunii pompierilor si politiei, precum si a dotarii tehnice, si a pregatirii insuficiente a acestora. Cauza incendiului din Kemerovo nu este deocamdata cunoscuta, dar anchetatorii au retinut anterior alte cinci persoane, inclusiv unul dintre agentii de securitate ai centrului comercial, care nu a reusit sa porneasca sistemul de avertizare vocala. Tragedia din Kemerevo s-a produs duminica trecuta. 64 de persoane, intre care 41 de copii au murit.