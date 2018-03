Moscova răspunde cu aceeași monedă: 150 de diplomați occidentali vor fi expulzați din Rusia

15:10

Un nou scandal uriaş, legat de lipsa de protecţie a informaţiilor private în mediul online, loveşte populara aplicaţie de antrenament MyFitnessPal.Conducerea companiei a recunoscut că a fost ţinta unui atac masiv asupra bazei de date şi că numele de utilizator, parolele criptate și adresele de e-mail a cel puțin 150 de milioane de abonați au fost furate, scrie realitatea.net.Atacul a avut loc în februarie, dar compania mamă Under Armor l-a descoperit abia săptămâna aceasta, potrivit The Independent. "La 25 martie 2018 am descoperit că în februarie o entitate neautorizată a intrat în posesia datelor asociate conturilor de utilizator MyFitnessPal", se spune într-un e-mail adresat clienților MyFitnessPal.Clienţii sunt totuşi liniştiţi pentru că nu li s-ar fi furat detalii cu privire la cartea de credit sau date financiare.