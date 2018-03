GENDERDOC-M a stabilit data și programul Pride-ului din acest an: Va avea mai multă culoare și va include evenimente noi

13:01

De astăzi, ambulanța, poliția, pompierii vor putea fi apelați la același număr scurt – 112. Serviciul unic de urgență 112 a fost lansat oficial. Ajutorul medicilor, al poliției sau salvatorilor va putea fi solicitat de pe orice telefon – fix sau mobil, iar în cazul telefoanelor celulare – chiar și în situațiile în care nu […]