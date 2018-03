Boxerul Dorin Bucșa s-a calificat în semifinalele Europenelor de tineret

14:50

Celebra companie Caravita a încercat să fie amnistiată Judecătoria Anenii Noi şi apoi şi Curtea de Apel au respins cererea avocatului firmei Caravita Co SRL privind amnistierea acesteia. Compania, proprietate a lui Vladimir Rusu, (nepotul expremierului Vlad Filat) a fost utilizată în diverse scheme frauduloase, scriu cei de la Mold-street.com Pe 9 septembrie 2016, intra în vigoare Legea privind amnistia în legătură cu Aniversarea a 25-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, care se aplică condiţionat şi exclusiv persoanelor bănuite, învinuite şi inculpate. Condamnată la lichidare Amnistia s-a aplicat în special faţă de persoanele fizice, dar au existatat tentative şi a unor companii de a folosi prevederile legii pentru a scăpa pe această cale de pedeapsă. E cazul celebrei firme Caravita Co SRL, implicată în frauda bancară şi recunoscută vinovată de spălarea banilor. Pentru aceasta, companiei i-a fost aplicată pedeapsa sub formă de „amendă în mărime de 150.000 lei, cu lichidarea persoanei juridice, în privinţa căreia în prezent hotărârile judecătoreşti nu se contestă cu recurs în anulare". Totodată, s-a dispus încasarea în mod solidar de la Caravita Co SRL, Ion Rusu şi Business Estate Investments SRL în beneficiul Băncii de Economii a sumei de 2.793.229 euro, echivalentul a 52,18 milioane lei. A cerut să fie amnistiată, fără plata prejudiciilor Proprietarul nu au fost de acord cu verdictul prin care compania urma să achite amenda şi prejudiciul, dar şi cu lichidarea ei. Aşa că avocatul firmei, Ilona Nicula a solicitat instanţei (Judecătoria Anenii Noi) aplicarea amnistiei în privinţa Caravita Co „privind absolvirea de pedeapsă principală a amenzii şi pedeapsa complimentară sub forma lichidării, indicînd că toate procedurile de executare au fost comasate şi stinse datoriile, până la emiterea sentinţei de condamnare". „Mai mult ca atît, conform Legii privind amnistia… pentru persoana juridică este necesar doar caracteristica pozitivă, dar nu şi în mod obligatoriu achitarea prejudiciilor cauzate în rezultatul săvîrşirii infracţiunii", a menţionat apărătorul, a susţinut aceasta în şedinţa de judecată. În acelaşi timp procurorul Adriana Beţişor a solicitat respingerea cererii privind aplicarea amnistiei în privinţa Caravita Co indicând că „Legea privind amnistia….este aplicabilă doar la persoanele condamnate la pedeapsa cu închisoarea". Pe 7 noiembrie 2017, instanţa a respins cererea privind aplicarea amnistiei în acest caz. Sursă: mold-street.com