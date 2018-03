Izabella. Europa renunță. Moldova – în fruntea unui top

08:45

Decizia a fost luată. Consiliul Raional va finanța Centrul de zi pentru copii și tineri ”Casa pentru toți” din Ungheni. Totuși, părinții copiilor cu nevoi speciale continuă să fie nedumeriți de atitudinea autorităților față de ei și de copiii lor.[caption id="attachment_40188" align="alignleft" width="300"] Discuții aprinse la ”Casa pentru Toți”[/caption]”Niciodată nu v-ați întrebat cum e să lucrezi cu o persoană cu dizabilități. Niciodată nu i-ați întrebat pe cei ce beneficiază de serviciile Centrului ”Casa pentru toți” ce vor și cum le este lor mai bine. După 18 ani, se pare că pe nimeni nu-i privește soarta lor, iar noi rămânem să ne chinuim. Nici Centrul Medicilor de Familie, nici Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei nu mai duc cont de acești copii și tineri”, s-a plâns Mariana Iurii, mamă a unui copil cu nevoi speciale, persoană de suport Keystone Moldova în Ungheni.Potrivit dânsei, la Ungheni nicio școală nu este adaptată pentru persoanele cu dizabilități, ceea ce îngreunează procesul de incluziune a copiilor. ”Dacă este făcută o rampă, atunci e incorectă. Veceul nu-i adaptat, scările - la fel, educator personal nu există. Dar dacă este, nu are idee cum se lucrează cu un astfel de copil”, a explicat dânsa, după care a întrebat: ”Spuneți-mi, cum să ne descurcăm?”.Prima instituție, adaptată nevoilor speciale ale elevilorCa răspuns la plângerea mamei, viceprimarul de Ungheni, Cristofor Codreanu, a spus că, în acest an, Liceul “Aleksandr Puşkin” va fi adaptat pentru incluziunea elevilor cu nevoi speciale. ”Primul nivel este prevăzut pentru astfel de elevi. Pentru ei vor fi create toate condițiile. Lucrările încep în această primăvară, proiectul este deja elaborat, iar în toamnă copiii vor beneficia de aceste servicii”, a subliniat dânsul.Tudor Rădeanu, șeful Direcţiei Asistență Socială și Protecția Familiei Ungheni, a asigurat părinții că se va face tot posibilul ca Centrul să fie și mai bun, iar tinerii și copiii de aici să nu fie afectați. ”Eu vreau să fie totul transparent. Vă invit să monitorizați orice mișcare. Trebuie să ajungem la un numitor comun. Dacă primăria nu are bani, înseamnă că noi trebuie să găsim”, a spus dânsul.O altă mamă, indigrantă de serviciile și atitudinea oficialilor, i-a reproșat: ”Domnule Rădeanu, noi am fost la ușa dumneavoastră de o mie de ori, doamna secretară mi-a spus să merg acasă. Întotdeauna, când părinții cu copii cu dizabilități vin la Direcția Asistență Socială, pentru ca să beneficieze de un ajutor oarecare, li se închide ușa. Cum o să fim ghidați acum de această instituție?”.”Copilul meu are gradul I de ivaliditate, mi-e foarte greu. Timp de 16 ani nu am apelat niciodată la Direcția Asistență Socială. Acum, când am avut nevoie de ajutor, cei de acolo au refuzat să mă ajute. De trei ori s-au închis ușile în fața mea”, a spus indignată și Natalia Ciuc, lucrător social la ”Casa pentru toți”, mamă a unui copil cu nevoie speciale.Care incluziune?”Eu sunt pedagog-psiholog și nu cred în această incluziune în școală sau grădiniță, căci se face superficial. Eu îmi aduc nepotul cu autism aici, la ”Casa pentru toți”, de unde ies cu rezultate. Aici se lucrează cu fiecare copil individual, nu cum se face în școli și grădinițe”, a spus cu lacrimi în ochi o bunică.”Ne-am mutat din sat în oraș pentru a putea beneficia de serviciile Centrului ”Casa pentru toți”. Cred că ar fi corect ca noi, beneficiarii, să fim informați despre ceea se întâmplă. De ce autoritățile iau decizii, fără a discuta și cu noi?”, a întrebat Alina Bațală, mamă a unui copil cu nevoi speciale.Centrul de zi pentru copii și tineri ”Casa pentru toți” a fost finanțat, timp de 15 ani, de către primăria municipiului Ungheni. Din acest an, urmează să fie gestionat de Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei din cadrul Consiliului Raional. Nu se știe, însă, câți bani vor fi alocați, ce schimbări se vor produce, câți angajați vor rămâne, care va fi regulamentul de activitate etc.Chiar dacă și angajații, și părinții și-au exprimat nemulțumirea de ceea ce se întâmplă acum o lună în urmă, nimeni dintre autorități nu și-a revăzut atitudinea, iar despre eventualele schimbări despre care se discută, nimeni nu a fost anunțat oficial, ne-a spus Maria Calchei, directoarea centrului.