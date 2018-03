Silvia Radu l-a demis pe directorul Spitalului Municipal Nr.1: Curățenia în sistemul medical continuă

12:40

Oamenii legii au documentat încă șase cazuri de exploatare sexuală a copiilor în Internet. În urma perchezițiilor, polițiștii au stopat răspândirea a 1100 fișiere foto și video cu conținut de pornografie infantilă. Suspecții sunt cercetați în stare de libertate. Astfel, ca urmare, au fost desfășurate 16 percheziții la domiciliile suspecților, unde au fost ridicate dispozitive […]