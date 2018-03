Candu, somat să-și ceară scuze

11:50

Lista localităților din republică care rămân astăzi fără curent electric Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. anunţă că vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Botanica Veche 5-39, 51, 57, 8, 8/2, Cernăuţi 3, Poamei 5, 5/1, 7, 9, 11, 15/1, 17, Pompierilor 16A, Sarmizegetusa 18, 18/3, 33/2, 35, 48/8 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:30 2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: str. Bogdan Vodă, Bogdan Vodă str-la, Chişinăului, Decebal, Grigore Ureche, Livezilor, Serghei Lazo, Soltana, Teilor, Viilor, Vîlcelei — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 18:00 3. Chişinău, sectorul Buiucani: str-la Călăraşi 67, str. Călăraşi 67A — în intervalul de timp între 09:00 — 17:00 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra: str. Feroviarilor 2, 4, 6, Tinereţii 60, 64 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00 5. Chişinău, sectorul Centru: str. Baltagi 1-39, 71-73, 2-30, 42, 86, 94, Bugeacului 1-19, 2-10, Focşani 42, Haiducilor 6, 13, 19, 27, şos. Hînceşti 71, 73, 86, 94, Sihastrului 5-7, A. Vlaicu 1 — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00 str. Trifan Baltă 1-15, Ciocîrliei 2-4, 13-33, Drumul Viilor 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 38D, Pietrarilor 12, 12/1, 12/3, 12/5, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00 6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Aleea Verde, Bujorilor, Bujorilor 1 str-la, Bujorilor 3 str-la, Bujorilor 5 str-la, Busuiocului, Busuiocului 1 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Codru, Colinei 1 str-la, Colinei 2 str-la, Costiujeni, Livădarilor, Otradnii 1 str-la, Otradnii 2 str-la, Padurilor, Padurilor 1 str-la, Pădurilor 1 str-la, Plaiului 1 str-la, Pomicultorilor, Pomicultorilor 1 str-la, Pomicultorilor 2 str-la, Pomicultorilor 3 str-la, Pomicultorilor 4 str-la, Pomicultorilor 5 str-la, Pomiculturilor 6 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Schinoasa-Deal str-la, Schinoasa-Deal 1 str-la, Schinoasa-Deal 2 str-la, Schinoasei Deal 3 str-la, Sf.Maria, Sf.Martiri Brîncovineni, Sf.Ştefan, Sihastrului, Sihastrului 1 str-la, Sihastrului 2 str-la, Sihastrului 4 str-la, Sitarului 3 str-la, Viticultorilor, or. Chişinău: str. sf. Ştefan 21, 23, 43, Sihastrului 42, 79, 9003, 9990 — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30 str. Baltagi, Haiducilor, Izvoarelor, Sihastrului — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 13:00 7. Chişinău, sectorul Ciocana: str.Caramidarilor 23-79, 56-94, L.Rebreanu 38/1, Movileni 1-51, 2-32, Sf.Paraschiva 9-27, Uzinelor 75 — în intervalul de timp între 09:00 — 17:00 8. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Balneară 1A, Ştefan cel Mare 1A — în intervalul de timp între 09:30 — 16:00 9. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Pitulicii 28, Podgorenilor 64A, 86, 86A, 86B, 69, 78, 78A, 97 — în intervalul de timp între 09:00 — 17:00 10. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goian: str. Chişinăului, Goian, Ichel, Păcii, Văilor — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00 11. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti: str. Alexei Mateevici, Doina Şi Ion Aldea-Teodorovici, Drumul Petricanilor, Dumbravii, Florilor, Fructelor, Petricani, Salcîmilor, Sf.Treime — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00 str. […]