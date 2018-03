7 sfaturi să-ți pregătești casa pentru Paște

13:30

Este un desert extrem de rapid de făcut, simplu, delicios și plin de energie. Acest desert sănătos, cu conţinut redus de grăsimi, din fructe de kiwi pur şi simplu vă încântă simţurile! Ingrediente: 250 gr de iaurt natural degresat; 3 iaurturi grecești; 1 linguiță de zahăr vanilat (de dorit lichidă); 4 linguri de miere sau […] Îți vă încântă simţurile! Desert sănătos cu kiwi, iaurt și vanilie!