Poliția este în căutarea bărbatului din imagini // VIDEO

Începând de astăzi, 29 martie curent, în Republica Moldova va fi lansat sistemul informatic automatizat pentru recepționarea și gestionarea apelului de urgență 112 și respectiv crearea Serviciului național unic 112. Astfel, pe autospecialele de intervenție vor fi modificate inscripțiile, din „901" în „112". La fel, inscripția va fi modificată și pe panourile informative, din apropierea mai multor instituții publice, unde oamenii vor avea posibilitatea de a se informa și documenta. Iar sintagma „În caz de incendiu apelați 901" va fi înlocuită cu sintagma „În caz de urgență apelați 112".