Cele trei subsidiare VIG din Ungaria fuzioneaza intr-o singura companie

13:00

In 2017, pentru piata asigurarilor - reasigurarilor, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a primit in total un numar de 8.046 petitii, in scadere cu 47,82% fata de anul 2016, dintre care 6.263 au fost instrumentate, analizate si solutionate in mod unic pe petent, in scadere cu 31,6%. Cei mai nemultumiti continua sa fie clientii RCA.