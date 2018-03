Acționau pe timp de noapte! Cinci bărbați din Telenești timp de doi ani au furat bani și bunuri în valoare de 400 mii lei

08:20

În noiembrie 2017, Republica Moldova și administrația transnistreană au semnat acordul privind deschiderea podului de la Gura Bîcului-Bîcioc. Ambele părți s-au angajat să nu utilizeze podul pentru scopuri militare. Cu toate acestea, Tiraspolul nu va renunța la „terminalul vamal” instalat în satul Bîcioc și au și mărit efectivul militar al acestuia până la 8 angajați. […] The post AntiTeza: Tiraspolul nu va renunța la „terminalul vamal” instalat în satul Bîcioc appeared first on Moldova.org.