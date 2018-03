Tesla recheamă 123.000 de automobile din cauza șuruburilor ruginite!

09:50

În cadrul Salonului Auto de la New York a fost decernat premiul World Car of the Year 2018. Astfel compania Volvo înregistrează dubla, câștigând acest premiu cu SUV-ul XC60, la doar două săptămâni distanță de victoria sa la Salonul Auto de la Elveția, unde a câțtigat trofeul Mașina Anului în Europa cu crossoverul compact XC40.