FOTO// Au furat bunuri din mai multe case din Telenești: Trei bărbați, reținuți

10:45

Iata in ce zodii sunt nascuti oamenii care stiu sa vada ce e mai frumos in lucrurile care ii inconjoara si care investesc timp si energie in activitati ce nu le aduc fericire: Berbec Nativul Berbec e foarte ambitios si isi doreste sa reuseasca in tot ceea ce isi propune. Tocmai de aceea, inclusiv fericirea este un target important in viata sa. Stie ca pentru a fi fericit nu trebuie sa lasi loc de suparari, de tristeti sau de depresii, ci trebuie sa te bucuri la maxim chiar si de cele mai marunte lucruri. Stie sa se distreze si sa ia tot ce e mai bun din oamenii din jur, din situatiile care apar. Prefera provocarile decat sa fie intr-o rutina zi de zi. Gemeni Nativul Gemeni e plin de energie. E vesel si foarte deschis catre oamenii din jur. E un comunicator deosebit, caruia ii place sa vorbeasca in public, sa isi exprime ideile, opiniile. De aceea, e de asteptat sa isi faca o multime de prieteni peste tot pe unde merge. Distractia este primul gand care ii vine in minte dimineata cand se trezeste. Adora sa se distreze, sa isi traiasca viata in deplinatatea clipelor si reusesc sa extraga cele mai insemnate semnificatii ale evenimentelor ce se petrec in viata lor. Sagetator Traieste clipa! este deviza Sagetatorului. Se bucura ca un copil de tot ce e frumos in viata, are un optimism debordant si o inima mare. Este o fire aventuroasa, careia ii place sa incerce senzatii tari si aventuri noi. Nu ii sta deloc in fire sa stea locului vreo clipa! Zambeste mereu, iar rasul sau este o marca personala pe care toti cei din jur o recunosc imediat. E de un optimism incurabil, vede mereu doar partea plina a paharului si aproape niciodata nu se plang, nici in cele mai negre situatii, potrivit ele.ro.