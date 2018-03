Sondaj IRI: Parlamentul, cea mai coruptă instituție din R. Moldova

09:40

Secretarul general al ONU avertizează că există riscul izbucnirii unui nou Război Rece Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat, joi, că din cauza deteriorării relaţiilor ruso-americane ar putea izbucni un nou Război Rece şi a adăugat că ar trebui instituite mecanisme care să prevină escaladarea tensiunilor, informează site-ul agenţiei The Associated Press, citat de Mediafax și MOLDPRES. Declaraţiile secretarului general al ONU au fost făcute în contextul în care administraţia Vladimir Putin a anunţat va lua măsuri simetrice de retorsiune împotriva tuturor ţărilor care au expulzat diplomaţi ruşi, în contextul crizei generate de atacul neurotoxic din Marea Britanie. ""În timpul Războiului Rece existau mecanisme de comunicare şi control pentru evitarea escaladării tensiunilor şi pentru a evita scăparea de sub control a acestora. Aceste mecanisme au fost eliminate", a declarat Guterres. " "Cred că este timpul pentru mai multe măsuri de precauţie care să garanteze comunicarea efectivă şi care să consolideze capacitatea de a preveni escaladarea tensiunilor. Cred că astfel de mecanisme trebuie instituite din nou", a adăugat secretarul general al ONU. Sursă: moldpres.md