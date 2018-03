Moțiunea simplă în privința situației din domeniul sănătății și protecției sociale va fi examinată în Parlament

18:30

Joi s-a împlinit un an de la iniţierea de către Marea Britanie a procedurii formale de ieşire din Uniunea Europeană, care mai are încă un an pentru a negocia plecarea ordonată din blocul comunitar a unuia din principalii săi membri - cel puţin teoretic. În practică, drumul este lung şi presărat cu obstacole, cu atât mai mult cu cât Londra ţine să beneficieze de o perioadă de tranziţie pentru atenuarea 'turbulenţelor' aferente ieşirii sale din UE, notează AFP, care difuzează un calendar al evenimentelor legate de Brexit prevăzute să aibă loc până în 2021 şi plecarea efectivă şi definitivă a Regatului Unit din blocul celor 28.