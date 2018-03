Obiceiurile comune ale oamenilor bogați

07:10

Patrunjelul (petroselinum crispum) este unul din cele mai populare plante culinare din lume care face parte din familia Umbelliferae. Patrunjelul este unul dintre cele sapte condimente care lupta impotriva multor bolilor, alaturi de ghimbir, oregano, scortisoara, sofran, salvie si ardei rosu iute. Planta creste pe tot parcursul anului, in diferite climate, fiind bienala (produce seminte in al doilea an de cand a fost plantat).