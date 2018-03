Două persoane, victimele unui GRAV ACCIDENT produs în raionul Sângerei

14:50

Război între giganții Apple și Facebook CEO-ul Apple, Tim Cook (57 de ani), l-a «înțepat» pe Mark Zuckerberg (33 de ani), în cazul scandalului în care este implicat Facebook, afirmând, printre altele, că «eu nu aș fi fost niciodată în situația lui». Șeful companiei Apple a fost în Chicago, pentru a lansa noul model de iPad. Cu acest prilej, Tim Cook nu s-a ferit să îl atace pe șeful companiei Facebook, Mark Zuckerberg. Întrebat fiind ce ar face dacă ar fi fost în locul lui Mark Zuckerberg, Tim Cook a răspuns cu un zâmbet superior: «Eu nu aș fi fost niciodată în această situație». CEO-ul Apple nu s-a oprit aici. El a criticat inclusiv tehnicile de colectare a datelor de către Facebook, folosite și pentru a le vinde agențiilor de publicitate, pentru a obține profituri, potrivit presei britanice. «Și noi am fi putut face o groază de bani, dacă ne-am fi monetizat clienții. Însă am decis să nu facem așa ceva. Nu facem trafic cu viețile personale ale oamenilor. Viața privată este un aspect important, de care noi ținem cont», a explicat Tim Cook. Duelul de la distanță dintre Tim Cook și Mark Zuckerberg are rădăcini mai vechi. În 2015, Tim Cook a criticat Facebook, afirmând că gigantul din Silicon Valley furnizează un serviciu gratuit, dar care, de fapt, vine cu un cost foarte ridicat, anume faptul că utilizatorii trebuie să renunțe la datele cu caracter personal. Mark Zuckerberg a răspuns mai târziu, susținând că «Apple nu s-a conformat intereselor clienților. Dacă făcea asta, ar fi făcut produse mai ieftine» Gigantul Facebook are în continuare de rezolvat problema scandalului masiv de date în care este implicat, după ce a reieșit că 50 de milioane de date ale utilizatorilor au fost recoltate fără ca aceștia să își fi dat acordul. Sursă: realitatea.net