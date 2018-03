O relație mamă-fiică ce merită doar admirație: „De la ea am învățat să fiu cinstită și să iubesc cu sufletul”

15:30

Cine ar putea să uite vreodată superba melodie „Lady in Red” a lui Chris de Burgh? Te-ai gândit de ce „Lady in red” și nu „Lady in blue” sau „Lady in green”? E vorba de puterea culorii roșii – aceasta persistă în mintea noastră cu mult după ce cântecul s-a terminat și după ce femeia în […]