VIDEO. Politician bănuit de corupție, pălmuit în plină stradă

Daniela Șerban are o carieră frumoasă în domeniul financiar la București. E foarte bucuroasă că aude despe companiile moldovenești, listate la Bursa de Valori din București, iar acum s-a alăturat echipei McGuireWoods, cea mai mare companie de afaceri publice din România.„În liceu a fost momentul în care m-am gândit la o mutare în România atunci când am vizitat pentru prima dată Bucureștiul alături de tatăl meu. Am remarcat arhitectura impunătoare și un oraș foarte viu. În una din zile, am trecut cu mașina pe lângă o clădire înaltă acoperită cu sticlă, care în anii 2000 părea foarte modernă. L-am întrebat pe tatăl meu ce clădire este și mi-a răspuns că este sediul Bursei de Valori București. Mi-am zis atunci în gând că mi-ar plăcea să lucrez acolo. Mi-a luat aproape 10 ani din acel moment să ajung să lucrez la bursă”, povestește Daniela Șerban pentru EA.md.