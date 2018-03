(INTERVIU) Tudor Copaci: „Este foarte important ca oamenii să achite tarife justificate”

În cadrul unui interviu acordat portalului CURENTUL, Tudor Copaci, Directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a vorbit despre cum a fost primul an în această funcţie, far şi despre alte aspecte importante legate de activitatea instituţiei. CURENTUL: Dle Copaci, astăzi se împlineşte exact un an de când deţineţi funcţia de Director […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Curentul.md