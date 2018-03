Povestea cuplului de nevăzători care repară mobilă​

17:00

Republica Moldova și Statele Unite ale Americii își doresc stabilirea relațiilor de colaborare în domeniul transportului aerian. În acest sens, Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi inițierea negocierilor asupra proiectului unui acord dintre Guvernele celor două state. Documentul reglementează principiile de funcționare a serviciilor aeriene bilaterale, cuprinzând norme privind securitatea aviaței, taxe și certificate […]