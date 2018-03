Premierul Pavel Filip: Voi – salvatorii, pompierii, medicii, polițiștii, dispecerii de la serviciile de urgență și acum și voi, operatorii 112 – sunteți eroii mei

15:00

Guvernul a aprobat astăzi modificări și completări la Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, în scopul motivării antreprenoriatului inovativ și dezvoltării capitalului uman. Proiectul prevede extinderea listei activităților care vor putea fi desfășurare în cadrul parcurilor IT, inclusiv pentru cele de cercetare și inovare bazate pe tehnologia informației, precum și de instruire în domeniu. O altă completare vizează scutirea rezidenţilor parcului IT de plata taxelor vamale şi TVA pentru echipamentele şi softurile necesare pentru desfășurarea activităților companiilor rezidente. De asemenea, sunt clarificate procedurile de verificare a situației financiare a rezidenților parcurilor. Primul parc pentru tehnologia informației din Republica Moldova - „Moldova IT park”, și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018. În prezent, acesta are peste 130 de rezidenți.