Votat în lectură finală: Inspectorii de patrulare nu vor mai ridica plăcuțele de înmatriculare ale automobilelor parcate neregulamentar

16:00

Premierul britanic, Theresa May, pleacă joi într-un turneu în cele patru colţuri ale Regatului Unit pentru a discuta cu concetăţenii săi despre Brexit, cu un an înainte de ieşirea ţării din Uniunea Europeană, scrie AFP."Astăzi (joi), cu un an înainte ca Regatul Unit să părăsească UE şi să înceapă să-şi traseze un nou drum în lume, vizitez cele patru naţiuni ale Uniunii pentru a asculta ceea ce oamenii, peste tot în ţară, gândesc despre Brexit", a declarat Theresa May, înainte de plecare, potrivit Downing Street, transmite agerpres.ro.Şefa guvernului îşi va începe turneul prin Regatul Unit în Scoţia, unde va vizita o fabrică de textile din Ayrshire, după care se va deplasa la Newcastle (nord-estul Angliei), la o întâlnire cu grupuri de părinţi şi copii.