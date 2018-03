Ce facem cu pungile din plastic? Când și cum pot fi înlocuite

09:45

Pe 19 martie 2018, o delegaţie a administraţiei publice a or. Teleneşti, în frunte cu primarul Vadim Lelic şi preşedintele Asociației băștinașilor din Telenești, Mihai Roșcovan, pe de o parte, şi viceprimara or. Haifa Yulia Shtraim, pe de alta, au semnat un acord de colaborare economică şi culturală. Astfel Telenești, înfrăţit până acum numai cu or. Târgul Neamţ din România, a devenit primul oraș din Republica Moldova care a încheiat un acord de colaborare...