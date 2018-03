Votat în lectură finală! Plăcuțele de înmatriculare de la mașinile parcate neregulamentar nu vor mai fi ridicate de inspectorii de patrulare

14:30

Mai multe produse electrocasnice au ajuns în depozitul unui magazin specializat din Capitală, fiind declarate la vamă ca fiind destinate unor persoane fizice. Este schema pusă la cale de către un furnizor de servicii poștale deschise concurenței și un operator economic pentru a evita plățile vamale prevăzute de legislație. Suspecții au încercat astfel să abuzeze de prevederile conform cărora, bunurile cu o valoare mai mică de 300 de euro sunt scutite de taxe la import. Frauda a fost deconspirată de către serviciile operative ale Vămii, în rezultatul notificării inspectorilor postului vamal Chișinău 4 (Poșta). În cadrul investigațiiilor s-a stabilit că persoane din anturajul suspecților au ridicat coletele și le-au depozitat la unul dintre magazinele din rețea. Ulterior, în cadrul perchezițiilor desfășurate la depozitele agentului economic, dar și la sediile operatorului poștal, ofițerii subdiviziunilor specializate au ridicat mai multe loturi de produse electrocasnice, în asortiment. Este vorba despre televizoare, boxe audio, plite și cuptoare incorporabile de diverse mărci. Valorile declarate pentru întregul lot însumează circa 130.000 lei, însă, potrivit estimărilor preliminare, valoarea reală a acestuia este de trei ori mai mare. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii arii infracționale, precum și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă închisoare pe un termen de la 3 la 10 ani, conform art. 248 al CP al RM. Potrivit acelorași prevederi, agentul economic și operatorul poștal riscă privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau chiar lichidarea companiilor administrate.