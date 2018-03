Rudele persoanelor decorate post-mortem vor primi alocații pentru meritele acestora

12:50

Silvia Radul l-a demis pe Mihai Moldovanu Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, l-a demis pe șeful Direcției sănătății, Mihai Moldovanu. O dispoziție în acest sens a fost semnată de edilul interimar chiar azi. " «Astăzi am semnat dispoziția de eliberare din funcție a domnului Mihai Moldovanu, șeful Direcției sănătății. Am văzut cu toții ce se întamplă în sistemul de sănătate. Este o stare de lucruri inacceptabilă. Plângerile cetățenilor vin zi de zi. Toate aceste plângeri reclamă deficiențe majore. De asemenea, am primit numeroase plângeri de la doctori, care spun că sunt împinși de administrația spitalelor să comită lucruri ilegale», a scris Silvia Radu pe pagina sa de Facebook. Silvia Radu spune că-şi doreşte să cureţe oraşul nu doar de gunoi, ci şi de corupţie şi oameni lipsiţi de responsabilitate. "«Eu personal am fost în controale și am văzut o grămadă de nereguli. Uneori se inaugurează secții și sunt prezentate imagini frumoase, iar după ce presa pleacă sunt strânse cearșafurile, alteori medicii sunt puși să strângă bani pentru unele reparații. Aceasta nu este administrație, este o îmbinare de hoție, șantaj și minciună. Primii care suferă sunt pacienții, apoi doctorii care încep să plece din sistem», a adăugat Radu.