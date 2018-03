Delegația Parlamentului a participat la Geneva, la Adunarea Uniunii Interparlamentare

17:00

Jim Mattis, secretarul american al Apărării, a declarat, marţi, că decizia NATO de a expulza mai mulţi diplomaţi ruşi în contextul atacului neurotoxic din Marea Britanie scoate în evidenţă relevanţa Alianţei Nord-Atlantice, informează site-ul agenţiei The Associated Press.Secretarul american al Apărării a precizat că Rusia are potenţialul de a deveni un partener important pentru Europa, însă a atras atenţia că Moscova trebuie să adopte o abordare diferită, transmite mediafax.ro.”Rusia are potenţialul de a fi partenerul Europei, însă trebuie să admitem că ei au decis să adopte o altă abordare în relaţia cu statele membre NATO. Rusia a decis că vrea să fie un adversar. Ei încearcă să spargă unitatea alianţei occidentale”, a declarat Mattis.