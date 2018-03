FLASH! SUA vor pregăti suplimentar 30.000 de soldați pentru a preveni ”anexiunile târâtoare” ale Rusiei

11:10

Rusia, sub presiunile sancţiunilor economice şi financiare ale Occidentului, are nevoie de finanţare, pe care Beijingul aflat în plină expansiune comercială şi politică o poate oferi, iar China are nevoie de resurse naturale, de petrol şi de gaze naturale, care în Rusia se găsesc din abundenţă. O apropiere a celor două puteri geopolitice în aceste condiţii […]