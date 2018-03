Vlad Țurcanu, despre candidatul comun PAS-Platforma DA: Zarurile au fost aruncate. E rândul lui Andrei Năstase să dovedească că este o figură politică distinctă

12:30

Actorul Will Ferrell a anunţat că părăseşte Facebook din cauza scandalului Cambridge Analytica, urmând ca până vineri să îşi şteargă contul de pe platforma de socializare. Will Ferrell are 10,1 milioane de fani pe Facebook, însă el critică acum că felul în care compania a gestionat datele utilizatorilor, scrie News.ro. „Știu că nu sunt singur […]