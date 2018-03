Mihai Moldovanu, demis de la șefia Direcţiei sănătate a municipiului Chișinău

12:20

Republica Moldova este una dintre țările lumii cu cea mai mare incidență a deceselor în urma unor incendii, arată cel mai recent studiu realizat de către International Association of Fire And Rescue Service, Centre of Fire Statistics (CTIF). Potrivit datelor, acestui studiu, în anul 2017, în Republica Moldova la fiecare o mie de incendii au […] Articolul (GRAFIC) Moldova, pe locul trei în lume la media deceselor în urma incendiilor apare prima dată în Cotidianul.MD.