Șahistul Viorel Bologan s-a clasat pe locul 69 la Europene

16:50

Natalia Buza: „Sunt prima femeie șefă-adjunct de sector la Poliția de Frontieră și sunt mândră de acest lucru' Natalia Buza este o femeie pe cât de puternică, pe atât și de optimistă. Era pe cale să plece din țară pentru a-și crea alt viitor, dar a ales să rămână și să își facă o carieră de polițistă de frontieră acasă, în Moldova. I-a reușit, iar acum a devenit prima femeie în funcția de șefă-adunct al unui sector al Poliției de Frontieră. Cunoaște ultima istorie a campaniei „Tu știi că poți!». „În 2006 am absolvit Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale, cu specialitatea de Politologie și Instruire Juridică. În anul 2008 mi-am început activitatea la Serviciul Grăniceri pe atunci, acum Poliția de Frontieră. Am fost încadrată în serviciu cu funcția de inspector inferior, după aceea, „am gustat» din toate funcțiile. Am fost inspector, inspector superior, șef de schimb și deja, cu ajutorul tuturor colegilor și al conducerii noastre, am ajuns în funcția de șefă-adjunct a Sectorului Poliției de Frontieră Tudora 1 și vreau să menționez că sunt prima doamnă în această funcție. În istoria Poliției de Frontieră nu a mai fost așa ceva și chiar mă mândresc cu asta. Ideea de a deveni polițistă de frontieră nu mi-a venit niciodată în gând. Mi-am dorit să devin profesoară sau doctoră, dar niciodată nu m-am gândit că voi purta uniforma cu epoleți. După studii, mă gândeam să plec undeva peste hotarele țării, dar copilul era mic și mă durea sufletul pentru el, nu puteam să fac acest pas. Așa că am decis să mă încadrez aici pe loc și așa am ales Serviciul Grăniceri pe atunci. Am știu că voi reuși și eram încrezătoare, deoarece eram capabilă. Am muncit mult și acum reușitele mele vorbesc de la sine. În decurs de 10 ani, au fost foarte multe momente frumoase. Pot să spun chiar despre anul 2011, când am avut cele mai multe rețineri la punctul de control și trecere Palanca și chiar colegii puțin mă invidiau. Spuneau „Parcă știi unde să ieși și de care mijloc de transport să te apropii». În 2012, datorită acestor reușite, am obținut gradul interimar de ofițer, locotenent pe atunci. Eram foarte mândră de mine și asta m-a motivat să îmi fac serviciul din ce în ce mai bine. Pe parcursul anilor, datorită reușitelor serviciului, am obținut diploma Guvernului atunci când Serviciul Grăniceri a împlinit 20 de ani. Doi ani în urmă, am primit Crucea de merit pentru Serviciul Impecabil, clasa III, de la Poliția de Frontieră. Bărbații nu prea s-au obișnuit să aibă în fruntea lor un conducător femeie, dar cred că ne obișnuim și la capitolul dat, pentru că eu pentru ei nu sunt o persoană străină și ei tot nu sunt străini pentru mine. Am muncit 10 ani cot la cot împreună și tot împreună vom reuși. Până la urmă cel mai important este să ne facem datoria de serviciu. Ne dedicăm totalmente serviciului, dar nu uităm și de viața persoanală. Totuși este foarte […]