Dolarul a ajuns la 16.47 lei

Maia Sandu a lăsat să se înțeleagă ieri că PAS îl va susține pe Andrei Năstase la alegerile pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău și nu va avea un candidat al său. Acest lucru a fost perceput ca o greșeală politică gravă și ridică semne de întrebare privind libertatea decizională a liderului PAS. Politicianul Ștefan Secăreanu crede că, astfel, PAS a respins o bună parte din alegători din Capitală, notează evenimentul.md. "Clar! Batista pe țambal! A. Năstase nu are cum să întrunească condițiile unui concurent prin care ar fi posibilă învingerea majorității pro-ruse în mâinile căreia a nimerit capitala", a scris Secăreanu pe blogul său. Politicianul o mai acuză pe liderul PAS nu este liberă în luarea deciziilor importante. "Am mai înțeles că pentru M. Sandu sunt mai importante reglările de conturi cu Plahotniuc pe care și le face Filat din pușcărie cu ajutorul ei decât, soarta Capitalei. Adică, m-am convins că M. Sandu nu a fost și nu poate fi un om liber! Adio, Maia! Cu A. Năstase nu voi vota niciodată! Am sperat degeaba că ai capul pe umerii tăi", a mai scris pe blog Ștefan Secăreanu.