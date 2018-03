Cum a rămas H&M cu un stoc nevândut de haine de 4,3 miliarde de dolari

Compania suedeză de retail H&M are probleme tot mai mari cu vânzarea hainelor sale și pare că nu poate ține pasul cu concurența acerbă. New York Times relatează că H&M are un stoc uriaș de rochii, cămăși și accesorii nevândute, a căror valoare se ridică la aproximativ 4,3 miliarde de dolari, relatează Digi24.

