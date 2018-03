Record periculos, zăpada de aproape trei metri. Avertizare de avalanșă

15:30

O tânără a decis însă să îi determine pe concetățenii ei din Soldănești și împrejurimi să aibă o dantură mai sănătoasă la prețuri accesibile. Astfel, ea a deschis un centru modern de imagistică dentară cu sprijinul Uniunii Europene (UE). La aproape doi ani de la lansare, afacerea Anei Furdui a devenit una profitabilă iar de serviciile sale beneficiază și sute de pacienți din stânga Nistrului. Cabinetul Anei Furdui se află în incinta Centrului stomatologic, la etajul doi al Centrului de Sănătate raional. Acolo, alături de cabinetele stomatologilor din Șoldănești, aproape la capătul coridorului, tânără închiriază o mică încăpere pe care a amenajat-o cu ajutorul grantului câștigat. Cu cei peste 10.000 de euro obținuți, Ana a cumpărat un ortopantomograf, utilaj pentru diagnostic dentar cu ajutorul căruia se obține o imagine panoramică a întregii danturi. „Inițial a fost ideea. Stătea undeva stocată din lipsă de bani. Nu puteam să-mi aduc ideea în realitate”, spune tânăra. A aplicat fără nicio ezitare la programul de granturi atunci când a văzut anunțul pe rețelele de socializare. „Îmi pare atât de mult timp de atunci. A urmat o cale lungă. Seminare, multiple traininguri”, adaugă aceasta. Ambiție și perseverență Nu doar visul de a avea afacerea proprie a determinat-o pe tânăra brunetă de 30 de ani să deschidă cabinetul la Șoldănești ci și faptul că „nu erau așa utilaje prin apropriere”. „Pacienții erau nevoiți să meargă la Chișinău, să facă 200 de kilometri dus-întors, cheltuieli, timp pierdut”, afirmă Ana. La început a avut rezerve, se gândea dacă vor veni destui pacienți ca afacerea să aibă succes dar pentru că îi plac „provocările” a decis că „totul o să meargă treptat”. Hotărâtă și ambițioasă a mers din ușă în ușă la toți specialiștii din regiune și le-a vorbit despre avantajele aparatului de care dispune. „Noi nu putem să ne facem publicitate de asta ne bazăm pe parteneriatele cu medicii stomatologi”, spune tânăra. Iar medici au fost bucuroși că vor avea, în cel mai scurt timp, „investigații mai informative”, pentru că doar așa „un tratament are succes”. „Obții pe o imagine toată cavitatea bucală cu acest aparat. Rezultatele sunt în format digital: le poți micșora, mări, converti, te poți juca cu nuanțele. Un alt factor important, doza de radiații este foarte mică, practic de șase ori mai mică decât la cele sovietice”, zice ferm Ana, întrebată de avantaje. Iar de vara trecută, tânăra mămică a decis ca costul serviciilor pentru copii să fie de două ori mai mic pentru că „razele X sunt dăunătoare” și este „inadmisibil ca ei să fie consultați la vechile aparate”. Pacienți de pe ambele maluri ale Nistrului Pe coridorul Centrului stomatologic, în aerul îmbâcsit de medicamente, Ecaterina, 57 de ani, își așteaptă rândul la medic, ținând în mâini o foaie de mărime A4 cu „imaginea danturii”. „Am o inflamație. Astăzi am venit și nu am știut că este așa un cabinet pentru că nu am mai fost de vreo 4 ani. Tărăgănam cu gândul să fac procedura cu pelicula (radiografia dentară), neplăcută”, spune femeia venită din Dobrușa. Vădit deranjată de „inflamație”, schițează un zâmbet și spune că „parcă nici nu am simțit”. „Procedură plăcută și atenție, parcă mi-a luat și jumătate din durere”, adaugă aceasta. „Comod și bine”, spune zâmbind Galina la ieșire din cabinetul de imagistică dentară. „Aveam nevoie de o imagine și am venit aici de la Camenca. Ne este aproape, doar 30 de kilometri. Înainte trebuie să plecăm la Tiraspol sau Chișinău. A fost soțul anul trecut și am venit și eu azi”, adaugă femeia. „Până la Tiraspol sunt 180 de kilometri și pentru un dinte trebuia să alergi de mai multe ori”, adaugă soțul femeii, Nicolae. Condiții moderne Nadejda este tehnician și lucrează la cabinetul de imagistică dentară chiar de la început. „Toată viața acesta a fost domeniul meu de activitate, radiația ionizată”, zice femeia. „Am lucrat mulți ani cu aparate vechi, iradiere mare, murdar, pe întuneric”, adaugă Nadejda. O vreme a fost plecată peste hotare, în Israel. „Știți, când eram acolo eu mai trăgeam cu ochiul la aparate și nu m-am gândit niciodată că voi lucra cu așa aparat performant. Sunt foarte bucuroasă și am fost surprinsă când am fost rechemată. Nici nu simți că lucrezi!”, spune Nadejda. Pentru șefa ei are doar cuvinte de laudă și e sigură că doar datorită „perseverenței Anei” este așa „utilaj modern la Șoldănești”. Mihai Crudu este medic stomatolog de 33 de ani, iar de 4 ani este directorul stomatologiei din localitate. „Noi suntem așa de mulțumiți de aparatul acesta pentru că în regiune nu mai este așa ceva. Pacienții mergeau la Bălți sau Chișinău”, spune zâmbind pe sub musteață Mihai Crudu. „Ai făcut o ortopantogramă și acolo vezi toate patologiile de la A la Z. Începi tratamentul așa cum se cuvine și vezi rezultatul tratamentului. Simplu: s-a făcut, s-a văzut, s-a tratat!”, adaugă acesta. Medicul spune că imaginile vechi erau foarte greu de descifrat mai ales pentru tinerii specialiști, „deprinși cu aparate performante să vadă toată realitatea”. „Avem pacienți din Râbnița, Rezina, Camenca, Florești!”, zice Mihai Crudu. Despre pacienții din stânga Nistrului spune că aceștia vin la Șoldănești pentru că „acolo la dânșii e mai costisitor și se adresează la noi. Doar eu anul trecut am avut vreo 50 de pacienți de la Râbnița”. Granturi europene pentru tineri Ana Furdui este una din cei peste 70 de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului care au obținut granturi europene în valoare de până la 13.500 de euro pentru a-și crea o afacere. Îi place ce face și din cele spuse înțelegi că se consideră o norocoasă pentru că „în localitățile mici e mai greu să găsești ceva de lucru pe specialitate”. „E o afacere profitabilă. Știu să o gestionez corect pentru că sunt din domeniu”, spune sigură de sine tânăra. Iar despre planurile de viitor Ana vorbește la fel de hotărât: „Planuri de viitor? De la un simplu cabinet la un centru medical!”. Programul finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”, realizat de PNUD, contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin implicarea reprezentanților mediului de afaceri, ai societății civile și autorităților locale în proiecte comune de dezvoltare a afacerilor și infrastructurii sociale.