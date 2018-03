La New York a debutat noul Audi RS5 cu cinci uși!

09:20

Nemtii au prezentat la Salonul Auto de la Geneva noul său C-Class facelift. Sedanul premium vine cu ușoare modificări la capitolul exterior, cu noi blocuri optice fațâ/spate, grila față și barele de protecție redesenate lejer. Ce altceva aduce noul C-Class este motorizarea de 1.5 litri. Acest propulsor turbo-aspirat, pe benzină, va fi instalat pe versiunile