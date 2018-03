În caz de urgență, vom apela deja la… 112! De mâine, va fi implementat Serviciul național unic

15:00

O soferita care conducea un Audi Q7 a intrat pe contrasens cu masina si a lovit frontal un Fiat, intr-un sat din raionul Causeni. In urma impactului puternic, doua persoane, mama si fiu, care se aflau in Fiat, au ajuns la spital. Potrivit politiei, totul s-a intamplat aseara, in jurul 20:00, langa satul Grigorievca, raionul Causeni. O femeie in varsta de 42 de ani, care se afla la volanul unui Audi Q7, a intrat pe contrasens si a lovit frontal un Fiat, condus de un barbat in varsta de 40 de ani. In urma impactului puternic, o femeie in varsta de 39 de ani si un copil de 11 ani, mama si fiu, care se aflau in Fiat, au fost transportati in stare grava la spitalul din raionul Causeni cu diverse traumatisme. Sursă: protv.md