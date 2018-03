VIDEO // Două grupări internaţionale specializate în fabricarea și comercializarea produselor de tutungerie, destructurate de poliție

19:20

Orlando Bloom va reveni pe West End într-un spectacol de teatru în luna iunie, în piesa "Killer Joe", scrisă de Tracy Letts, în care actorul britanic va interpreta rolul unui poliţist care devine asasin plătit, informează Press Association.În vârstă de 41 de ani, Orlando Bloom, unul dintre starurile trilogiilor cinematografice "The Lord of the Rings" şi "The Hobbit", va reveni astfel pe scenele londoneze după o pauză de 11 ani de la debutul lui în teatru, care a avut loc într-o reprezentaţie a spectacolului "In Celebration", de David Storey, scrie agerpres.ro.În noua producţie teatrală, Orlando Bloom va juca rolul poliţistului Joe Cooper, care este angajat de familia Smith pentru a o asasina pe conducătoarea acesteia, cu scopul de a încasa banii prevăzuţi în asigurarea ei de viaţă.Totuşi, lucrurile scapă de sub control după ce tânărul poliţist ajunge în locuinţa angajatorilor săi şi o cunoaşte pe fiica inocentă a familiei Smith.